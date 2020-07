​Mais 38 casos de COVID-19 em Cabo Verde. Número de recuperados dispara para 1363

Cabo Verde regista 38 novos casos de COVID-19 e 147 recuperados. Os novos casos da doença foram diagnosticados na Praia (36), São Salvador do Mundo (1) e Ribeira Brava (1), divulgou esta tarde o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico, entre os recuperados de hoje, 108 são da capital do país, 37 na ilha do Sal e 2 em Santa Cruz. No total o Ministério da Saúde recebeu 336 resultados das amostras analisadas este sábado, 25.

Com os dados de hoje, o país passa a contabilizar 871 casos ativos, 1363 doentes recuperados, 22 óbitos e 2 transferidos para os seus países, perfazendo um total de 2258 casos positivos acumulados.

Em todo o continente africano, o número de casos de covid-19 ultrapassou a barreira dos 800 mil, com 810.008 infetados, mais 22.507 que no dia anterior, segundo os dados atualizados da pandemia.

A nível global, a pandemia já provocou a morte de 639.981 pessoas em todo o mundo e infectou 15.815.830, em 196 países, de acordo com o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP).