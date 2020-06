Cabo Verde regista oito novos casos de COVID-19 e quinto óbito

Cabo Verde regista mais oito casos de COVID-19, sendo quatro na Praia (um dos quais importado do Sal), três na ilha do Sal e um em Santa Cruz. Este resultado é referente aos exames realizados esta segunda-feira, 1, no Laboratório de Virologia.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informa ainda do falecimento da doente que se encontrava em estado crítico. No dia 1, foram examinadas 140 amostras, das quais oito testaram positivo. Da Praia registam-se 68 testes efectuados que se revelaram negativos, dos quais 21 dizem respeito a controlo de doentes em seguimento. Resultado negativo também para uma amostra de São Lourenço dos Órgãos, nove de Santa Cruz, cinco de Tarrafal de Santiago, 17 do Sal e quatro da Boa Vista. Há ainda nove amostras pendentes. A mesma fonte avisa que foram realizados 19 exames de controlo de doentes em seguimento nos concelhos da Praia e do Tarrafal cujos resultados se mantiveram positivos e que vão continuar em isolamento. De acordo com o site de covid-19.cv, o país contabiliza neste momento 466 casos acumulados, 237 recuperados e cinco óbitos. A tutela comunica que os doentes com infecção activa, continuam em isolamento e com evolução favorável e reforçam o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação do COVID-19.

