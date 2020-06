COVID-19: Mais 13 casos na Praia

O país contabiliza neste momento 567 casos acumulados de COVID -19, com 13 novas infecções registadas nas últimas horas, sendo duas referentes a amostras de dia 6, e as restantes do dia 7, informa hoje o Ministério da Saúde e da Segurança Social, num comunicado.

Das 141 amostras examinadas no Laboratório de Virologia no dia ontem, 7, 71 da Praia testaram negativo, entre as quais, quatro dizem respeito a controlo de doentes. Da Delegacia de Santa Catarina (concelho de Santa Catarina) foi examinada uma amostra, 44 de Santa Cruz e uma de Tarrafal de Santiago, cujo os resultados deram igualmente negativo. Há ainda sete amostras pendentes. Segundo a tutela, foram realizados quatro exames de controlo de doentes em seguimento cujos resultados se mantiveram positivos, sendo um da Praia e um de Tarrafal de Santiago. O país contabiliza neste momento 567 casos acumulados de COVID -19 e 294 casos activos. Os doentes com infecção activa, continuam em isolamento e com evolução favorável, de momento. No concelho da Praia continuam a ser realizados testes rápidos gratuitos para detecção de anticorpos, em diversos bairros.

