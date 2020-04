Praia regista mais cinco casos de COVID-19

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que surgiram mais cinco casos confirmados de COVID19 no concelho da Praia.

Segundo uma nota do Ministério da Saúde e da Segurança Social, esses novos casos faziam parte dos 14 contactos dos casos positivos já conhecidos. A tutela informou ainda que a investigação epidemiológica dos casos confirmados de COVID-19 no concelho da Praia, continua a ser realizada.

Conforme a mesma fonte, com estes novos casos confirma-se assim a transmissão comunitária no concelho, pelo que as autoridades apelam às pessoas para que fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social avisa que o exame realizado ao contacto do doente COVID - 19 que esteve em Santa Cruz, deu negativo.

Com a confirmação de mais cinco casos, Cabo Verde regista 73 casos confirmados da COVID-19, sendo 52 na Boa Vista, 19 na cidade da Praia, um em Tarrafal de Santiago e um em São Vicente.