Mais dez casos de COVID- 19 na Praia

A cidade da Praia regista mais dez casos de COVID – 19, segundo os dados do Ministério da Saúde e Segurança Social divulgados hoje.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que foram analisadas, este domingo, 50 amostras, no laboratório de virologia. Dez testaram positivo, todas no concelho da Praia.

Os testes às restantes 33 da Praia, duas da Cidade Velha, uma de Tarrafal de Santiago, deram negativos. Há ainda quatro amostras pendentes.

O país contabiliza neste momento 390 casos acumulados de COVID- 19, 155 recuperados e três óbitos.

A mesma fonte avisa que os doentes com infecção activa continuam em isolamento e com evolução clínica favorável, com excepção de um doente que se mantém em estado grave.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas fiquem em casa e que submetem aos testes rápidos de despistagem gratuitas nos bairros, e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID -19.

A Praça Dinôs em Achada Santo António, Capela em Tira Chapéu, Achadinha, Calabaceira e Ponta d`Agua, são os locais onde hoje estará uma equipa multissetorial para realizar os testes rápidos de despistagem da COVID -19.