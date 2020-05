Cabo Verde com 130 recuperados

O concelho da Praia regista seis casos novos de infecção pelo novo coronavírus, mas também mais 35 recuperados, segundo os dados do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Num comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que com as novas 35 altas, a cidade da Praia passa a ter 73 casos recuperados, número que ascende para 130 a nível nacional.

Uma boa notícia a que acresce o facto de que entre 117 amostras analisadas ontem, 21, no laboratório de virologia "apenas" seis da Praia testaram positivo. As restantes da Praia, mas também uma de Tarrafal e uma de Santa Cruz, testaram negativo.

A mesma fonte informa que há ainda seis amostras pendentes,e que foram realizados 15 exames de controlo de doentes em seguimento no concelho da Praia cujos resultados se mantiveram inalterados.

Com esta actualização, Cabo Verde contabiliza neste momento 362 casos acumulados de COVID-19: Praia com 295, Boa Vista com 56, São Vicente três, São Domingos quatro, Tarrafal dois e Santa Cruz dois.

A mesma fonte avisa que os doentes com infecção activa continuam em isolamento e com evolução favorável, sendo que um dos casos está em estado crítico.

Conforme a mesma fonte, no concelho da Praia em diversos bairros, foram instaladas tendas onde a população pode realizar de forma gratuita os testes rápidos para detecção de anticorpos.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforma o apelo para que as pessoas fiquem em casa, e que se submetam aos testes de despistagem e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19.