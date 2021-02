COVID-19: Mais um óbito e 52 novos casos

Cabo Verde registou esta sexta-feira mais um óbito, 52 novos casos e 60 recuperados. Os dados foram divulgados no Boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

O boletim revela que o óbito registado hoje ocorreu na cidade da Praia, onde há neste momento 199 casos activos de COVID-19 o que mantém a capital como o epicentro da doença. Hoje, na Praia, surgiram mais 29 novos casos.

A nível nacional das 703 amostras analisadas, somam-se 52 casos novos positivos de COVID-19. Além dos 29 novos casos na Praia, São Domingos aparece com 1, Santa Catarina de Santiago 2 e São Salvador do Mundo 1. Ainda na ilha de Santiago, São Miguel e Santa Cruz registaram 2 casos cada e São Lourenço dos Órgãos 1.

Na ilha do Fogo foram registados 3 casos, todos no concelho de São Filipe. Em Santo Antão, o concelho de Paul tem 1 caso novo. Já em São Vicente foram diagnosticados 6 casos num universo de 118 amostras analisadas. A ilha do Sal tem, hoje, 2 novosdoentes, Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau contam com mais um caso cada.

Hoje mais 60 pessoas tiveram alta, das quais Praia 16, São Domingos 1, Santa Catarina 2, Tarrafal 1, São Miguel 12, Santa Cruz 2, Mosteiros 1, Santa Catarina do Fogo 3, São Vicente 20 e Tarrafal de São Nicolau 2.

Com esta actualização, o país passa a contabilizar 344 casos activos, 14754 casos recuperados, 146 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 4 transferidos, perfazendo um total de 15253 casos positivos acumulados.