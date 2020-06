COVID-19: 25 novos casos em Santiago

O número de casos de COVID-19 não para de aumentar em Cabo Verde. O país contabiliza hoje, 502 casos de COVID -19, com o surgimento de mais 25 infectados, sendo 18 na Praia e sete em Santa Cruz.

Os dados de novos casos de COVID- 19 foram divulgados hoje, pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, num comunicado.

O Ministério informa que das 122 amostras analisadas ontem no laboratório de virologia, surgiram mais 25 casos positivos, sendo 18 da Praia, e 7 de Santa Cruz e 92 testaram negativos.

A mesma fonte avisa que foram realizadas quatro exames de controlo de doentes em seguimento nos concelhos da Praia e do Tarrafal cujos resultados se mantiveram positivos e que continuarão em isolamento,

O relatório epidemiológico de hoje refere ainda que ficou um exame pendente e quatro exames de controlo que deverão ser objecto de nova colheita para alta.

Com a confirmação e actualização dos dados, o país contabiliza neste momento 502 casos acumulados da COVID-19, 240 recuperados e cinco óbitos. "Os doentes com infecção activa, continuam em isolamento e com evolução favorável", aponta o ministério.

Para evitar o surgimento de mais casos, o Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados.

A tutela informa que no concelho da Praia continuam a ser realizadas testes rápidos gratuitos para detecção de anticorpos, em diversos bairros.