Cabo Verde regista 15 novos casos de COVID -19, um deles em Santa Cruz

Cabo Verde regista 15 novos casos de COVID-19, sendo 14 na Praia e um em Santa Cruz, segundo um comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

No comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que das 184 amostras analisadas no laboratório de virologia no dia 19, surgiram 14 casos novos de COVID-19 no concelho da Praia.

Conforme a mesma fonte, do concelho de Santa Cruz chegaram 26 amostras, das quais uma testou positivo e as restantes negativo.

Da cidade da Praia, no total foram analisadas 131 amostras, 117 das quais deram negativo, incluindo um de controlo de doentes em seguimento.

Ainda no que toca a amostras, dez chegaram de São Vicente, uma de São Nicolau, cinco de São Domingos, uma de São Lourenço dos Órgãos - todas testaram negativo.

A mesma fonte indica que há ainda dez amostras pendentes, e avisa que esses resultados de exame são dos dias 16 e 18 deste mês.

De acordo com essa actualização, Cabo Verde passa a ter 349 casos, sendo Praia com 282 , Boa Vista com 56, São Vicente com três, São Domingos com quatro, Tarrafal com dois e Santa Cruz também com dois.

Os casos activos estão com evolução clínica favorável, mantendo-se os dois casos de doentes que estão a necessitar de algum cuidado.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da doença.

NR: De acordo com nova revisão dos dados fornecidos ontem, o país contabilizava até esta terça-feira não 335, como anteriormente referido pelas autoridades de saúde, mas 334 casos. Com os 15 de hoje Cabo Verde regista, pois, um total acumulado de 349.