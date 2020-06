Mais 15 casos em Cabo Verde e dois doentes em estado grave

Cabo Verde registou nas últimas horas, 15 novos casos de COVID-19. O total de casos no país eleva-se para 997.

Dos 15 casos confirmados hoje, a cidade da Praia tem nove, Santa Cruz um e Sal cinco.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, das 269 amostras examinadas nos laboratórios de virologias da Praia e São Vicente foram, então, diagnosticados 15 casos novos. E dessas amostras, 200 testaram negativo: 167 da Praia, sendo 64 controlos de doentes em seguimento, um de São Domingos, um de Santa Catarina de Santiago, três de Hospital Regional Santa Rita Vieira, quatro de Tarrafal de Santiago, um de Ribeira Grande de Santiago e 16 da ilha do Sal.

A tutela informa que há ainda 15 amostras pendentes e 39 resultados de seguimento de doentes sem alterações.

Os dados actualizados de casos confirmados no país dão conta de 997 casos acumulados de COVID-19: Praia com 647, Ribeira Grande de Santiago seis, São Domingos cinco, Santa Cruz 103, São Salvador do Mundo dois, Santa Catarina de Santiago 10, Tarrafal de Santiago três, São Vicente 12, Boa Vista 57, Ribeira Grande Santo Antão quatro, Sal 146, Ribeira Brava São Nicolau dois.

Já há no país 479 recuperados e oito óbitos. Os doentes com infecção activa continuam em isolamento sendo que dois dos doentes estão em estado grave.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19.

Segundo um balanço feito hoje, pela agência francesa AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infectou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.