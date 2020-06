Praia regista mais 21 novos casos e ilha do Sal com um

Cabo Verde regista hoje 22 novos casos de COVID -19, sendo 21 na cidade da Praia e um na ilha do Sal. Os dados foram divulgados hoje, pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, através de um comunicado.

Segundo o Ministério da Saúde e da Segurança Social foram examinados este domingo, 31 de Maio, no laboratório de virologia, 124 amostras. Os resultados negativos são 74 da cidade da Praia, sendo que 20 são de controlo de doentes em seguimento, três da Cidade Velha, três de Tarrafal de Santiago e um da ilha do Sal.

Há ainda seis amostras pendentes. Segundo a tutela foram realizados 15 exames de controlo de doentes em seguimento no concelho da Praia, cujo resultado os resultados se mantiveram positivos e que continuarão em isolamento.

Com essa actualização, Cabo Verde conta neste momento com 458 casos de COVID-19, 193 recuperados e quatro óbitos.

Conforme a mesma fonte, os doentes com infecção activa continuam em isolamento e com a evolução favorável, com excepção de um doente que se mantém em estado crítico.

E avisa, ainda que no concelho da cidade da Praia continuam a ser realizadas testes rápidos gratuitos para detenção de anticorpos, em diversos bairros.

Segundo um balanço da agência AFP, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 372.047 pessoas e infectou mais de 6,1 milhões em todo o mundo desde Dezembro.