Cabo Verde com 40 novos casos de COVID-19 e dois doentes em estado grave

Desses novos casos confirmados hoje, a cidade da Praia tem 17, Sal 16 e Santa Cruz sete. Dados divulgados hoje, pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, em comunicado.

A mesma fonte informa que de um total de 321 amostras examinadas nos laboratórios de virologia da Praia e de São Vicente, no dia 11, foram confirmados mais 40 casos de COVID-19, sendo 17 da Praia, 16 do Sal e 7 de Santa Cruz. Dessas amostras, 275 testaram negativo e há seis pendentes.

O Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto confirmou ontem, o sexto óbito por COVID-19, elevando assim para seis o número de óbito no país. Essa informação foi avançada na habitual conferência de imprensa sobre os casos de COVID-19 no país.

Com a actualização desses casos, hoje, o país contabiliza 697 casos acumulados de COVID-19, 294 recuperados e seis óbitos.

A tutela informa ainda, no comunicado, que os doentes com infecção activa, continuam em isolamento, sendo que dois dos doentes internados nos serviços de saúde se encontram em estado grave.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19.