Mais 38 novos casos confirmados em Cabo Verde

Praia com 26 casos, Santa Catarina um, São Miguel quatro, São Salvador do Mundo um e Sal seis, segundo o boletim epidemiológico. Teste ao caso suspeito da Brava deu negativo

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que das 201 amostras analisadas nos laboratórios de virologia da Praia e São Vicente foram diagnosticados 38 casos positivos, 161 negativos e dois controlos de doentes internados negativos.

Com esses novos casos, o país passa a contabilizar 1.591 casos positivos acumulados da COVID-19 e 19 óbitos.

Ainda segundo o relatório a amostra do caso suspeito registado na Brava deu negativo. Assim, Fogo e Brava mantêm-se como as duas únicas ilhas do país onde, até agora não se registou qualquer caso de COVID-19.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19.

O número de mortes em África devido à COVID-19 subiu hoje, para 12.443, mais 237 nas últimas 24 horas, em cerca de 541 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

Segundo um balanço feito pela agência francesa AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou 555 mil mortos e infectou mais de 12,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.