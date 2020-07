COVID-19: Todos os concelhos de Santiago com casos positivos. Brava com o primeiro suspeito

São Lourenço dos Órgãos registou o primeiro caso positivo de COVID-19. Com o surgimento desse caso há já 17 pessoas em quarentena.

Hoje, na conferência de imprensa diária sobre a evolução da COVID-19 em Cabo Verde, as autoridades de saúde confirmaram que um dos casos detectados na Praia é de um habitante daquele concelho no centro de Santiago.

"Nós temos aqui um caso de São Lourenço dos Órgãos, o primeiro de que temos conhecimento. Trata-se de uma pessoa que faz seguimento por um outro problema de saúde aqui na Praia e, numa das consultas a que veio na semana passada, foi feito um teste rápido que deu positivo", explicou Jorge Barreto, Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças.

Sujeito a um primeiro teste PCR "o resultado foi inconclusivo" sendo necessário um segundo teste para confirmar a infecção. "É o primeiro caso de São Lourenço dos Órgãos", acrescentou dizendo ainda que naquele concelho há já 17 pessoas em quarentena.

Durante a conferência de imprensa, Jorge Barreto confirmou igualmente a existência de um caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus na Brava.

"Em relação à Brava tivemos a informação que aplicaram um teste rápido a uma pessoa que viajou daqui de Santiago e que esse teste foi positivo e já se desencadeou o processo de investigação conforme as indicações que nós recebemos", destacou Jorge Barreto reforçando que é "preciso ter em atenção que há uma definição de caso suspeito. A pessoa tem sintomas e entra nessa definição e agora tem de aguardar o resultado do PCR para ver se é realmente uma situação de infecção pelo novo coronavírus".

Quanto a números, Cabo Verde regista um total de 722 casos activos ao contrário dos 789 que tinham sido anunciados esta manhã com a publicação do Boletim Epidemiológico. Uma situação que Jorge Barreto explica com a revisão do número de casos e da quantidade de altas médicas dadas aos pacientes.

"Às vezes o timing entre a conferência dos dados e até cada um fazer as alterações pode não ser suficiente. Por isso é que estamos a dizer que os dados que trazemos para a conferência de imprensa é a última versão. Os dados que aqui apresentamos são a última versão da informação sobre a COVID-19 em Cabo Verde", concluiu.