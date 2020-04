COVID-19: Cabo Verde tem 82 doentes e 327 pessoas em quarentena

Com mais nove casos confirmados a Praia chegou aos 28 casos confirmados de COVID-19. Autoridades de saúde voltam a apelar a que as pessoas que revelem sintomas evitem dirigir-se às estruturas de saúde e que privilegiem a utilização da Linha Verde. Amostras vindas do Sal estão a ser analisadas. Há 327 pessoas em quarentena domiciliar.

Jorge Barreto, Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças que, no Sal, uma das ilhas que até agora se tem mantido livre de casos de COVID-19, "foram recolhidas mais 11 amostras que chegaram hoje à Praia".

"O Laboratório de Virologia recebeu as amostras que vão ser processadas e amanhã deverão ser conhecidos os resultados", acrescentou a Presidente do INSP, Maria da Luz Lima.

Fazendo um ponto de situação da evolução da doença no país, Jorge Barreto, explicou que, para além dos nove novos casos anunciados hoje, foram registados "oito casos suspeitos na Praia e um na Boa Vista".

Em relação a pessoas em quarentena há "um total de 327 pessoas nesta situação" a nível nacional. "233 estão no concelho da Praia, 6 em Santa Catarina, 45 no Tarrafal, 8 na Ribeira Grande de Santo Antão, 3 no Paul, 9 no Porto Novo, 7 em São Vicente, 20 no Sal e 4 em São Nicolau", especificou Jorge Barreto que hoje substituiu o Director Nacional de Saúde, Artur Correia, que hoje participou na reunião realizada na Presidência da República para avaliar a evolução do Estado de Emergência.

O Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças voltou a apelar na conferência de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira a que as pessoas que revelem sintomas de COVID-19 "evitem procurar directamente as estruturas de saúde e os bancos de urgência quando temos estado a fazer um apelo para que telefonem, antes, para a linha 800 11 12".

Jorge Barreto fez este apelo para que "se diminua o risco de propagação da doença".

Quanto ao aumento de casos na Praia, o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças referiu que "era uma situação que já era esperada" e reforçou, uma vez mais, "a importância das medidas de prevenção: a lavagem das mãos, o distanciamento social e a limpeza do ambiente com um desinfectante adequado como a lixívia ou o álcool".

Ao todo Cabo Verde tem agora um total de 82 casos confirmados de COVID-19. A Boa Vista é a lha mais afectada, com 52 casos, seguida de Santiago com 29. São Vicente mantém-se com um caso.

A maioria dos infectados por COVID-19 tem entre 20 e os 40 anos. Há também a registar um caso, em Santiago, com idade superior a 80 anos.

Até agora, Cabo Verde registou apenas uma morte relacionada com o coronavírus e um caso recuperado.