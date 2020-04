COVID-19: Ministério da Saúde corrige número de infectados

Afinal eram quatro e não cinco os novos casos confirmados de COVID-19 na cidade da Praia. A quinta amostra testada era de um caso positivo anterior.

Fazendo o balanço diário Jorge Barreto esclareceu que na realidade foram detectados, hoje, "quatro casos novos", sendo que o quinto caso anunciado pelo Ministério da Saúde durante a manhã de hoje se trata de "um caso que voltou a ser testado e que voltou a acusar positivo", e anunciou igualmente que se registaram "seis casos suspeitos, dois na Praia e quatro na Boa Vista".

Quanto à evolução da doença no país, o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças referiu que na Boa Vista, embora ainda cedo para tirar conclusões, "começam a notar-se sinais de abrandamento. Já a Praia é agora o ponto quente da doença no país".

Com a escassez de máscaras de protecção contra o coronavírus no mercado, várias farmácias da capital começaram a vender estes equipamentos à unidade. Preços variam entre os 200$00 e os 450$00.

Questionado sobre este assunto, Jorge Barreto, Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, disse que essa é uma questão que deve ser resolvida entre as entidades envolvidas e que estas devem chegar a um entendimento sobre o assunto.

Cabo Verde conta actualmente com 113 casos confirmados de infecção por coronavírus e não com os 114 anunciados durante a manhã. Santiago (59 casos), Boa Vista (53) e São Vicente (1) são as ilhas onde foram confirmados casos de COVID-19 e que se mantêm em Estado de Emergência até ao próximo dia 2 de Maio.