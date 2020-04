COVID-19: Governo revê número de casos

Jorge Barreto, Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, fez hoje uma actualização do número de casos confirmados de COVID-19 em Cabo Verde. Com esta actualização, São Vicente passa agora a contar com três casos positivos, dois dos quais entram directamente para os recuperados. Boa Vista, com 56.

Aquele responsável anunciou que "hoje foi feita uma revisão" do número de casos confirmados da doença "no sentido de zelar pela qualidade da informação". Assim, o resultado desta actualização permitiu às autoridades de saúde concluir que "há um total acumulado de 121 casos confirmados de COVID-19 em Cabo Verde". 59 desses casos estão na Praia, dois no Tarrafal, um em São Domingos, na Boa Vista há 56 casos e três em São Vicente.

"Em São Vicente foi feita uma actualização" relativamente aos "dois membros do caso positivo" que deram positivo no teste de pesquisa de anti-corpos. O marido e a filha da, até agora, única paciente de São Vicente "passam a ser contabilizados na estatística" o que faz com que São Vicente passe a ter "três casos. Os dois membros da família nunca tiveram sintomas e como o teste positivo foi o teste de anti-corpos e eles permanecem sem sintomas serão considerados como casos recuperados".

Jorge Barreto explicou ainda que a Boa Vista tem, afinal, 56, pois três dos casos diagnosticados entre os trabalhadores do Karamboa não tinham sido contabilizados. Esses três, juntamente com os dois casos (recuperados) dos familiares de São Vicente, perfazem os cinco "novos" que, juntamente com os 116 já nos registos, perfazem os 121.

Entranto, apesar de estarem registados 121 casos de infecção, o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, esclareceu que o número de casos activos "ou seja, pessoas que ainda estão no isolamento é, até este momento, de 114".

O total de casos recuperados, tendo em conta os dois membros da família de São Vicente, passou a ser, pois, de quatro.

Quanto ao dia de hoje, Jorge Barreto anunciou três casos positivos, todos do concelho da Praia, que eram de "pessoas que apresentavam sintomas de COVID-19". Já casos suspeitos, foram descobertas mais cinco possíveis infecções. "Um caso [suspeito] na Praia, um em Santa Catarina de Santiago, um no Tarrafal de Santiago e dois no concelho de São Vicente".

Amostras pendentes são 275 no total e, no que respeita a quarentena há 457 pessoas nesse regime.

Jorge Barreto anunciou igualmente que 74% dos casos são assintomáticos enquanto 26% "são pessoas que apresentaram algum sintoma leve ou moderado".