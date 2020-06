COVID-19: 12 dos 22 concelhos do país têm casos registados

Actualização de dados reduz número de contagiados de 40 para 39. Há 24 casos suspeitos concentrados, na sua maioria, no Sal. Ribeira Grande de Santiago estreia-se nos concelhos com casos registados.

Os sete casos registados hoje na Ribeira Grande de Santiago "não têm, pelo menos para já, relação directa" com os que tinham sido notificados há dias, de pessoas que estavam de quarentena num hotel daquela cidade, clarificou esta terça-feira ao final da tarde o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto.

"Os sete casos que foram anunciados hoje são de pessoas que não estavam de quarentena em hotéis. São pessoas que vivem naquele concelho. Das informações que nos deram é que quatro pessoas teriam tido contacto com um caso positivo da Praia", explicou Jorge Barreto, que disse ainda que "era de se esperar" que aquele concelho viesse a registar casos "devido à proximidade com a Praia". "Os outros três eram pessoas com sintomas".

Jorge Barreto diz que a investigação epidemiológica vai continuar a ser feita "no sentido de se tentar identificar a fonte de infecção e essa informação, se estiver disponível posteriormente, será anunciada".

Desta forma, com a entrada da Cidade Velha na lista de municípios com casos registados, a COVID-19 já chegou a 12 dos 22 concelhos do país.

Com a correcção feita ao número de casos infectados, Cabo Verde passa a contar com 983 casos registados de COVID-19 dos quais 515 estão ainda activos. 419 pessoas já receberam alta hospitalar e 1297 estão em quarentena.

Desde 16 de Março, data em que foi registado o primeiro óbito, já faleceram oito pessoas por complicações relacionadas com a COVID-19.