Mais um óbito e 79 casos positivos

Jorge Barreto, Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, anunciou hoje que foi registado mais um óbito, de uma pessoa a quem tinha sido diagnosticada COVID-19, na cidade da Praia. Há mais 79 infectados.

Segundo aquele responsável trata-se de uma “pessoa de 67 anos de idade que tinha outros problemas de saúde”.

O aumento do número de óbitos foi comentado por Jorge Barreto que disse que a maioria das pessoas que morreram, “tem outros problemas de saúde e se esses problemas não forem bem controlados podem levar à morte”.

“Em Agosto tivemos 17 óbitos e em Setembro tivemos 20, não é uma diferença significativa. A reacção do organismo de cada pessoa pode permitir a uns sobreviver e a outros não”, acrescentou Jorge Barreto.

Quanto à taxa de letalidade por COVID-19, a nível nacional é de 1%.

Jorge Barreto anunciou igualmente que há actualmente “27 pessoas internadas nos isolamentos dos hospitais com nove a precisarem de cuidados diferenciados. Quatro dessas pessoas estão internadas no Hospital Agostinho Neto, com duas delas a precisarem de estar entubadas.”

Além deste óbito, as autoridades de saúde registaram mais 79 casos de infecção, num total de 556 amostras analisadas, com a Praia a manter-se como o principal foco de infecção em Cabo Verde ao registar 33 casos. As restantes infecções foram registadas em Ribeira Grande de Santiago (2), Santa Catarina de Santiago (14), São Salvador do Mundo (2), Tarrafal de Santiago (3), Santa Cruz (2) São Lourenço dos Órgãos (3), São Filipe (3), São Domingos (11), São Vicente (3), Sal (1) e Maio (2)

Além destes, foram detectados mais 47 casos suspeitos em todo o país tendo ainda sido dadas altas médicas a 61 pessoas. Com esta actualização, Cabo Verde conta com 742 casos activos de COVID-19 e 5399 casos recuperados. Há ainda a registar 61 óbitos e 6205 casos positivos acumulados.