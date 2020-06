COVID-19: Vítima de hoje era contacto de caso positivo

Jorge Noel Barreto, Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, afastou hoje, em conferência de imprensa, a possibilidade de a jovem mulher que hoje faleceu no Hospital Agostinho Neto ter contraído a doença naquela estrutura de saúde.

Segundo Jorge Barreto a vítima "é contacto de um caso que já tinha sido confirmado. Vivia com essa pessoa que tinha sido identificação por infecção pelo novo coronavírus e fez-se a ligação epidemiológica".

Segundo as informações fornecidas pelo hospital à Direcção Nacional de Saúde, a "senhora foi submetida a uma cesariana porque apresentava um estado crítico. Inicialmente pensava-se numa complicação da gravidez, mesmo colocando-se a hipótese de infecção pelo coronavírus". Foi então submetida a uma cesariana de urgência numa tentativa de os médicos "ainda resolverem a situação se esta fosse causada pela gravidez".

A jovem, que deu entrada no hospital no dia 17 acabou por falecer hoje sem que no entanto tenha sido especificada a causa directa do óbito.

Quanto ao bebé, "a criança nasceu e está bem", esclareceu Jorge Barreto.

A taxa de letalidade global, com este óbito, está nos 0,94%, referiu o responsável. Casos suspeitos, foram detectados nove (dois em Órgãos, quatro no Tarrafal e três no Sal), e foi ainda feita uma correcção do número de casos registados hoje que passaram, assim, de 26 para 25.

"Embora no comunicado de imprensa venham 26 casos, foi feita uma verificação dos resultados individuais e deu-se conta que havia uma pessoa que já tinha sido notificada mas que por causa de uma pequena confusão no nome se verificou que se tratava da mesma pessoa", esclareceu o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças.

Voltando aos números, Cabo Verde tem 451 pessoas internadas e 388 recuperadas contabilizando um total de 839 casos e oito óbitos.