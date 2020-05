Cabo Verde regista terceira morte por covid-19

Morreu o doente que se encontrava nos cuidados intensivos do Hospital Agostinho Neto, infectado com covid-19. Com o óbito hoje registado, eleva-se para três o número de óbitos provocados pelo no coronavírus em Cabo Verde.

A informação foi confirmada esta tarde pelo director do centro de controlo de doenças, Jorge Barreto, na conferência de imprensa habitual sobre a evolução da epidemia no país. A mais recente vítima mortal tinha 65 anos e outros problemas de saúde, como hipertensão. “É uma situação que não nos surpreendeu, o senhor já tinha uma idade que o colocava no grupo de risco e, para além disso, tinha outros problemas de saúde que complicavam ainda mais”, apontou. “Boa Vista não regista circulação do vírus na comunidade” Boa Vista, que registou o primeiro caso do país, em 19 de Março, não regista novos casos de infecção há pelo menos três semanas. A ilha mantém o registo de 56 casos acumulados. Com a alta de quatro pacientes dados como recuperados, existem apenas dois casos activos e em isolamento. Jorge Barreto afirma que os dados apontam que “por enquanto” não há circulação do vírus na comunidade. “Os dados que nós temos levam-nos a crer, que por enquanto, não parece haver a circulação do vírus na comunidade, mas é muito cedo para dizer isso”, sublinha. De acordo com o director do Centro de Controlo de Doenças, os 250 testes rápidos realizados para identificar anticorpos na população, também testaram negativo, mas “ainda é cedo para conclusões”. Números Cabo Verde contabiliza 328 casos acumulados de covid-19 (2 hoje) e três óbitos. O número de recuperados foi actualizado hoje para 85. Segundo os dados do Ministério da Saúde, Praia representa cerca de 80% dos casos notificados. Há seis concelhos com casos positivos do novo coronavírus. A taxa de letalidade global, com o óbito hoje registado, subiu de 0,6 para 0,9 %. Os assintomáticos representam cerca de 77% dos casos. Em isolamento estão 238 pessoas, na Praia (233), Boa Vista (2) Tarrafal de Santiago (2) e Santa Cruz (1).

