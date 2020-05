​Coronavírus: O dia em revista

As autoridades de saúde anunciaram hoje mais 24 doentes recuperados da infecção pelo novo coronavirus e 16 novos casos positivos de COVID-19 na cidade da Praia. Os resultados são referentes ás amostras dos dias 26, 27 e 28 de Maio.

Mais uma vez o número de pacientes recuperados é superior aos novos casos positivos anunciados num único dia. Ao início da tarde deste sábado, as autoridades de saúde informaram, através de comunicado, o registo de 16 novos casos de COVID-19 só na cidade da Praia, elevando para 421 os casos acumulados da COVID-19 no país. Um paciente continua em estado grave.

Em conferência de imprensa, Jorge Barreto, Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, anunciou mais 24 recuperados nas últimas 24 horas. número total de doentes com alta hospitalar subiu para 179.

Dos pacientes que tiveram alta, 12 estavam no Hospital Psiquiátrico da Trindade, 6 na Escola de Hotelaria e Turismo e 6 no Estádio Nacional. A taxa de letalidade global está em 0,95%. Foram registados cinco casos suspeitos em Tarrafal de Santiago.

COVID-19 no mundo

Itália registou 111 mortos nas últimas 24 horas pela covid-19, um aumento superior aos 87 de sexta-feira. O número de novos contágios desceu para 416, segundo os dados fornecidos hoje pela Protecção Civil.

O total de óbitos no país é agora de 33.340 e o número total de infecções é de 232.664 desde o início da crise pandémica, a 21 de Fevereiro.

Outro dado significativo é que as regiões da Sardenha, Molise, Basilicata, Calabria e Úmbria não registaram quaisquer novos casos, enquanto mais de metade das infecções (221) foi registada na Lombardia.

Também não houve mortes em 11 regiões.

Apesar do número de mortos, confirma-se no país que a curva epidemiológica está numa descida contínua, já que o número de infecções nas últimas 24 horas foram de 416, em comparação com os 516 de sexta-feira.

França continua a registar uma diminuição diária do número de hospitalizações devido à COVID-19 com 227 nas últimas 24 horas e 57 mortos desde sexta-feira, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Os dados foram actualizados hoje pela Direcção Geral da Saúde francesa e dão conta de um total de 28.771 mortos, com 18.444 óbitos em meio hospitalar e 10.327 em lares de idosos e em centros de acolhimento para a terceira idade.

Os números dos lares só voltarão a ser actualizados na terça-feira, já que este é um fim de semana prolongado em França.

Há actualmente 14.380 pessoas hospitalizadas, das quais 1.325 estão internadas em unidades de cuidados intensivos.

No Chile as autoridades de saúde informaram que a pandemia da COVID-19 já causou perto de mil mortes, num total de quase 100 mil casos confirmados, afectando principalmente a região metropolitana de Santiago.

Até ao momento, 40.431 pessoas foram classificadas como recuperadas do coronavírus, segundo o ministro da Saúde, Jaime Mañalich.

Em relação aos profissionais de saúde, as autoridades reportaram a morte do sexto funcionário e acrescentaram que pelo menos 3.000 já foram infectados.

O Chile está em estado de emergência, com toque de recolha nocturno, desde meados de Março, com escolas, universidades e fronteiras fechadas, assim como a maioria das lojas que não sejam de primeira necessidade.

A Índia anunciou hoje um desagravamento significativo das medidas de confinamento a partir de 08 de Junho, com excepção para as regiões do país onde a pandemia da covid-19 continua a ter um elevado número de contágios.

A declaração do Governo indiano acontece num momento em que a curva de contágio no país, com 1,3 mil milhões de habitantes, continua a crescer, com mais de 173 mil casos confirmados e 4.971 mortes até hoje.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta sexta-feira registavam-se 6,102,586 casos de infecção, dos quais 2,708,465 recuperados. Já 369,128 pessoas morreram devido ao novo coronavírus.

