​Mais 24 doentes recuperados tiveram alta nas últimas 24 horas

A cidade da Praia registou, nas últimas 24 horas, mais 24 pacientes recuperados da COVID-19. O número total de doentes com alta hospitalar sobe para 179, num dia em que as autoridades de saúde não tiveram a notificação de nenhum caso suspeito na cidade capital.

Na habitual conferência de imprensa proferida na tarde deste sábado, para fazer o balanço da evolução da COVID-19 no país, Jorge Barreto, Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças disse que dos doentes que tiveram alta, 12 estavam no Hospital Psiquiátrico da Trindade, 6 na Escola de Hotelaria e Turismo e 6 no Estádio Nacional. A taxa de letalidade global está em 0,95%.

De acordo com a mesma fonte, para além dos 16 novos casos positivos, referentes aos dias 26, 27 e 28 de Maio, divulgados ao início da tarde de hoje, foram registados cinco casos suspeitos em Tarrafal de Santiago.

Jorge Barreto volta a falar numa fase estacionária da doença em Santiago, a única ilha com casos activos do novo coronavirus no arquipélago.

“Dos resultados que nós estamos a ter conhecimento desde ontem, dos dias desta semana que vai terminar agora, parece-nos que há uma situação estacionária porque o número de casos mantém-se praticamente o mesmo – uma média de 9/10 casos por dia. Só para dar um exemplo, a Delegacia de Saúde da Praia informou-nos que dos testes [rápidos] que tinham feito ontem 15 deram positivo, mas apenas 9 foram confirmados com teste PCR. Dá-nos uma ideia de que a situação está estacionária”, diz.

Relativamente a amostra do caso suspeito de São Vicente, uma grávida evacuada quarta-feira do Sal para o Hospital Baptista de Sousa, as autoridades garantem que a amostra está a ser trabalhada, e que o resultado deve ser divulgado nas próximas horas. Recorda-se que a gestante realizou dois tipos de testes rápidos e todos deram resultado positivo. O diagnóstico vai ser confirmado com teste PCR.

Os testes rápidos gratuitos para detecção de anticorpos continuam a ser realizados nos diferentes bairro da capital. Jorge Barreto refere que dos 646 testes rápidos feitos em Santaninha e Tira Chapéu 15 testaram positivos.

Presente na conferência de imprensa, a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, aproveitou para deixar um apelo aos fumadores, no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco, que se comemora este Domingo, 31 de Junho.

“Os fumadores deveria utilizar esta altura para deixarem de fumar porque o hábito de fumar pode aumentar a probabilidade de a pessoa ficar infectada. É importante lembrar este dia porque o tabaco é um factor de risco e pode provocar doenças cardiovasculares, cancro, entre várias outras e a COVID-19 também é mais uma doença que pode estar associada ao tabagismo”, realça.

Neste momento Cabo Verde tem um total acumulado de 421 casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo que a Praia contribui com 84%, 179 recuperados e 4 óbitos.

Há 236 pessoas internadas nos isolamentos, sendo a Praia com a maioria (233).