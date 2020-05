Familiares de grávida com COVID-19 evacuada do Sal para São Vicente com resultados negativos em teste rápido

​Os familiares e contactos mais próximos da grávida evacuada da ilha do Sal para São Vicente testaram negativo no teste rápido a que foram submetidos para pesquisa de anticorpos. O diagnóstico vai ser confirmado com teste PCR, anunciou hoje o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças.

Em conferência de imprensa proferida na cidade da Praia, Jorge Barreto explicou que a investigação epidemiológica continua, mas que as 13 pessoas submetidas a teste rápido no Sal testaram negativo. O responsável esclarece que o teste rápido dá informação se a pessoa já terá tido contacto com o novo coronavirus, e se já teria desenvolvido anticorpos.

“Está-se a fazer a identificação dos contactos. No Sal, inclusive, os familiares e os contactos mais próximos já fizeram teste rápido para pesquisa de anticorpos e os resultados foram todos negativos. Agora estão pendentes dos resultados do PCR cujas amostras já foram enviadas para Praia. Brevemente esses resultados serão conhecidos”, afirma.

A paciente foi evacuada, quarta-feira, 27, do Sal para receber cuidados obstétricos na maternidade do Hospital Baptista de Sousa porque começou a desenvolver um quadro obstétrico com uma gravidade moderada – pré-eclâmpsia.

A ilha de São Vicente tem neste momento 119 pessoas em quarentena, de um total nacional de 478.

Mais 27 doentes recuperados em Santiago

Na cidade da Praia, Jorge Barreto fala em “boas notícias” depois de mais 25 pacientes recuperados da COVID-19 nas últimas 24 horas. Também os concelhos do Tarrafal e Santa Cruz registaram uma alta cada, elevando para 206 o número total de recuperados da doença no arquipélago.

Encontra-se internado no Hospital Agostinho Neto (HAN) uma pessoa, de 68 anos de idade, que está em “estado crítico”.

“Está a receber cuidados diferenciados mas o seu estado inspira muitos cuidados. Tem outros problemas de saúde associados, nomeadamente a hipertenção e insuficiencia renal – são condições que, provavelmente, não vão facilitar a evolução e gestão deste caso. Esperemos que tenha a melhor evolução possível”, diz.

Foram notificados dois casos suspeitos, sendo um de Santo cruz e outro de São Lourenço dos Órgãos.

O país fica com um total de 223 pessoas em isolamento, sendo 220 na cidade da Praia, 2 em Santa Cruz e um em São Vicente. Cabo Verde contabiliza neste momento 435 casos acumulados de COVID-19, sendo que a Praia continua a contribuir com 84% dos casos, 206 recuperados e 4 óbitos.

Com o caso do Sal eleva-se para 7 o número de concelhos com casos do novo coronavirus. A taxa de letalidade global está em 0,92%.