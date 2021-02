​Mais 71 casos e um morto nas últimas 24horas

Cabo Verde regista mais 71 infectados pelo novo coronavírus e um morto nas últimas 24 horas, elevando para 15324 os casos acumulados desde 19 de Março. A vítima mortal foi confirmada em São Vicente, anunciou hoje o Ministério da Saúde e da Segurança Social.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta tarde, os laboratórios de virologia do país analisaram 721 amostras nas últimas 24 horas, com a ilha de Santiago a confirmar mais 43 infectados, distribuídos pelos concelhos da Praia (15), Ribeira Grande de Santiago (18), Santa Catarina (7), São Salvador do Mundo (1) e São Miguel (2).

Na ilha de São Vicente foram confirmados 15 novos casos positivos de COVID-19, contando agora com 29 casos ativos da doença.

As outras infecções foram diagnosticadas em Santa Catarina do Fogo (1), no Sal (3) e em Ribeira Brava de São Nicolau (9).

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde deram alta a mais 30 pessoas em São Vicente (22), na Praia (3), em Santa Catarina de Santiago (2), no Sal (2) e na ilha do Maio (1).

O país passa a contabilizar 384 casos ativos de COVID-19, 11784 recuperados, 147 óbitos, 5 óbitos por outras causas, 4 transferidos, perfazendo um total de 15324 casos positivos acumulados desde 19 de Março.

No mesmo comunicado o Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.