​Mais 255 casos e 2 mortos em 24 horas

As autoridades sanitárias diagnosticaram mais 255 novos casos positivos de COVID-19 nas últimas 24 horas, e dois mortos, elevando para 22349 o total de casos desde o início da pandemia. As duas vítimas mortais anunciadas hoje pelo Ministério da Saúde foram confirmadas na cidade da Praia.

Em comunicado, o Ministério da Saúde refere que os laboratórios dos país processaram 1036 amostras desde sábado, com uma taxa de positividade a nível nacional de 24,6%. A cidade da Praia regista o maior número de novos casos, 163, aumentando para 1583 o número de casos ativos.

Nos outros municípios de Santiago foram anunciados novos casos em Ribeira Grade (5), São Domingos (8), Santa Catarina (9), Tarrafal (1) e Santa Cruz (2).

Na ilha do Sal foram confirmados 30 novos casos do novo coronavírus, contando agora com 399 casos ativos da doença. São Vicente regista mais 14 novas infeções.

A ilha de Santo Antão contabiliza mais 15 infectados, distribuídos pelos concelhos da Ribeira Grande (4), Paul (1) e Porto Novo (11). Os restantes casos foram confirmados em São Nicolau (3) e na ilha do Maio (4).

Nas últimas 24 horas as autoridades sanitárias deram alta a mais 95 pessoas nos municípios da Praia (7), Santa Catarina de Santiago (8), São Salvador do Mundo (2), Tarrafal de Santiago (1), São Filipe (1), Porto Novo (2), São Vicente (33), Sal (13), Ribeira Brava (11), Tarrafal de São Nicolau (1), Boa vista (14) e Maio (2).

O país passa a contabilizar 2928 casos ativos de COVID-19, 19204 casos recuperados, 203 óbitos, 6 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 22349 casos positivos acumulados.

