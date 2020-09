​Cabo Verde com mais 55 novos casos de COVID-19

Cabo Verde regista 55 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando para 4330 o total acumulado desde Março. Mais 17 pessoas já recuperaram da doença, informou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado emitido ao final da tarde deste Domingo, o ministério informa que os laboratórios de virologia processaram, nas últimas 24 horas, 524 amostras, das quais 55 deram resultado positivo. Do total de novos casos, 45 foram confirmados na ilha de Santiago, sendo 33 na Praia, 7 em São Miguel e 5 em Ribeira Grande.

A ilha do Sal regista 5 novos casos da doença, num total de 20 amostras analisadas. Em São Vicente, das 90 amostras processadas, 1 testou positivo para COVID-19.

O município do Porto Novo, Santo Antão, entra para as estatísticas com 1 caso positivo do novo coronavírus confirmado hoje. Na ilha de São Nicolau há 3 novas infecções distribuídas entre os concelhos da Ribeira Brava (2) e do Tarrafal (1).

O país passa a contabilizar 658 casos activos de COVID-19, 3628 recuperados, 42 óbitos e 2 transferidos e um total de 4330 casos positivos acumulados.

A pandemia da doença covid-19 já provocou pelo menos 880.396 mortos e infectou mais de mais de 26,9 milhões de pessoas em todo o mundo desde Dezembro, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.