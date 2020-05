​Praia regista 16 novos casos de COVID-19. Total nacional sobe para 421

A cidade da Praia regista 16 novas infecções pelo novo coronavírus, elevando para 421 os casos acumulados da COVID-19 no país. As amostras analisadas esta sexta-feira, 29, são referentes aos dias 26, 27 e 28 de Maio, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado emitido esta tarde, a autoridade de saúde refere que ao todo foram realizados 228 exames correspondendo aos dias 26, 27 e 28 de Maio, maioritariamente do concelho da Praia. Das amostras analisadas, 16 testaram positivo para COVID-19, 191 deram resultado negativo.

De acordo com o mesmo documento, foram realizados (12) doze exames de controlo de doentes em seguimento no concelho da Praia cujos resultados se mantiveram positivos e que continuarão em isolamento. Há 9 amostras pendentes.

Com os novos dados, o país contabiliza neste momento 421 casos acumulados de COVID19, 167 recuperados e 4 óbitos.

O Ministério da Saúde informa que os 248 doentes com infeção ativa continuam em isolamento e com evolução favorável, com excepção de um doente se mantém em estado grave.

O continente africano registou 132 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas, dos 3.922 óbitos contabilizados até hoje, de um total de 135.292 infectados, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia na região.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nos 54 países analisados foi registada a recuperação de 56.416 doentes, mais 3.002 que no dia anterior.

A nível global, a pandemia já causou a morte a pelo menos 364.362 pessoas e infectou mais de 5,9 milhões em todo o mundo, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais dos países.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa, até às 11:00 de hoje (9:00 em Cabo Verde), já morreram pelo menos 364.362 pessoas e há mais de 5.931.510 infectados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em Dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 2.455.400 casos foram considerados curados.