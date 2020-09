86 novos casos entre 385 amostras de vários dias

Cabo Verde registou hoje mais 86 casos de COVID-19, metade dos quais na Praia, num total de 385 amostras colhidas, em diversos dias, desde 25 de Agosto. Com esta actualização o país soma 3970 casos positivos acumulados de infecções pelo novo coronavírus.

Os resultados dos testes realizados pelos laboratórios de virologia no dia 31 de Agosto de 2020, hoje divulgados pelo Ministério da Saúde, são referentes a amostras colhidas em diferentes dias, conforme especifica a listagem.

Assim, entre as 114 amostras processadas da Praia, diagnosticaram 43 casos de infecção relativos aos dias 24, 25, 27 e 29 de Agosto.

Também no que toca à Ribeira Grande, de onde foram processadas 50 amostras, surgiram 9 casos positivos relativos aos dias 24, 25 e 26 de Agosto. Em São Miguel, as amostras foram colectadas no dia 25, e há 16 casos positivos em 35 testes. O Concelho de Santa Catarina soma mais 4 casos (relativos aos dias 25 e 26 de Agosto).

A ilha do Fogo também continua a somar casos: em São Filipe há 2 novos casos (em 16 amostras) e em Mosteiros 12 (em 34 amostras), relativos aos dias 26 e 28 de Agosto.

Em São Vicente, onde foram analisadas 81 amostras, e Boa Vista (4) não foram diagnosticados novos casos de COVID-19.

Hoje há também a registar 34 recuperados: Praia 21, Ribeira Grande de Santiago 2, São Salvador do Mundo 3, Domingos 1, Sal 7.

Com os novos 86 casos o país passa a contabilizar um total de 3970 casos positivos acumulados de COVID-19 e 40 óbitos relacionados com a infecção.