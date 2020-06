COVID-19: 62 casos em Santiago e Sal

Santiago teve hoje mais 48 casos registados de COVID-19 enquanto no Sal foram detectados mais 13. Total nacional, segundo o site que monitoriza os dados da doença em Cabo Verde, sobe para 1226.

De entre os 61 casos positivos de COVID-19 registados hoje a maioria (31 casos) é de pessoas entre os 20 e os 30 anos. O segundo maior grupo esta na faixa etária entre os 30 e os 40 anos, com 12 casos registados.

Dos 61 casos hoje diagnosticados 31 são pessoas residentes no concelho da Praia, 10 em Santa Cruz, 8 em Santa Catarina e 13 no Sal.

Com esta actualização avançada pelo site que monitoriza a doença em Cabo Verde, a capital conta agora com 273 casos activos, Santa Cruz tem 72 casos activos, Santa Catarina tem 26 e o Sal conta com 205 casos activos.

Desde sábado Cabo Verde registou um total de 199 novos casos de COVID-19 e desde que terminou o Estado de Emergência, no final de Maio, já foram declarados 686 casos em todo o país.

A nível nacional há 602 casos activos, 608 recuperados e 14 óbitos, o último deles registado ontem à noite. Segundo informações avançadas pela delegada de saúde da Praia, Ulardina Furtado, à RCV tratava-se de um paciente de 70 anos, que padecia de problemas renais e que estava internado no Hospital Agostinho Neto. Também ontem já tinha sido anunciada pelo Director Nacional de Saúde, Artur Correia, a morte de uma pessoa "com mais de 80 anos que estava internada no Hospital Agostinho Neto" onde acabou por falecer. "Tinha sido vítima de um AVC e tinha outras doenças associadas".

Dois pacientes estrangeiros, uma turista holandesa e um inglês, companheiro da primeira pessoa a ser diagnosticada com a doença e também a primeira vítima mortal a ser registada no país, que foram diagnosticados com a doença, foram transferidos para os seus países de origem.