Praia regista duas mortes em menos de 24h

Um paciente de 70 anos, que padecia de problemas renais e estava internado no Hospital Agostinho Neto, faleceu ao final da tarde de hoje naquela estrutura de saúde. Com este óbito, o segundo na Praia num só dia, aumenta para 14 o número de mortes relacionadas com a COVID-19 em Cabo Verde.

A informação foi confirmada à RCV pela delegada de saúde da Praia, Ulardina Furtado. Antes, durante o briefing diário sobre a COVID-19 em Cabo Verde, o Director Nacional de Saúde esclarecia outro óbito, também registado hoje. Tratava-se, disse, de uma pessoa "com mais de 80 anos que estava internada no Hospital Agostinho Neto" onde acabou por falecer. "Tinha sido vítima de um AVC e tinha outras doenças associadas". Quanto a esta 14.º morte, é de um senhor septuagenário que também se encontrava internado no hospital central da capital, e que fazia hemodiálise. Depois de um fim-de-semana em que em dois dias foram registados 128 novos casos, e três óbitos, o balanço de hoje é pois de 10 novos casos que vão perfazer um total de 1165 casos positivos acumulados, 608 recuperados, 541 activos e 14 óbitos.

