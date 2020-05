COVID-19: Mais um óbito registado em Santiago (em actualização)

Fonte governamental disse, esta manhã, ao Expresso das Ilhas, que a doente, uma mulher de 55 anos, que se encontrava em estado grave, faleceu no Hospital Agostinho Neto.

Trata-se assim da quarta vítima mortal registada em Cabo Verde desde o início da pandemia de COVID-19.

Segundo os diversos boletins epidemiológicos, que vinham sendo divulgados pelo Ministério da Saúde, há vários dias que a paciente se encontrava em situação crítica.

Com este óbito, de que se desconhecem por enquanto mais pormenores, Cabo Verde passa agora a contar com um total de quatro casos mortais provocados pela doença. Um na ilha da Boa Vista, um turista inglês de 62 anos, e três na Praia, uma mulher de 92 anos, um homem de 65 anos, todos eles com outros problemas de saúde associados, e agora este óbito.

Segundo as informações oficiais divulgadas até ao momento, Cabo Verde tem um total de 390 casos confirmados dos quais 230 estão ainda activos havendo ainda a registar 155 recuperados.