COVID-19: Número de óbitos sobe para 20

Paciente estava internado no Hospital Agostinho Neto, na Praia.

Um dos pacientes que estava internado no Hospital Agostinho Neto, testado positivo para COVID-19, e que estava em estado crítico e a ser ventilado faleceu esta noite, confirmou ao Expresso das Ilhas o Director Nacional de Saúde.

Segundo Artur Correia trata-se de um cidadão estrangeiro "de sexo masculino e 60 anos".

Com este óbito Cabo Verde passa a registar 20 mortes relacionadas com a COVID-19 e, segundo os últimos dados avançados ontem no Boletim Epidemiológico, contabiliza um total de 1894 casos positivos acumulados, 902 casos recuperados.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (ÁfricaCDC), o número de infectados no continente africano subiu para 664.051, mais 19.846 que na quinta-feira, sendo hoje o número de recuperados de 345.321, mais 10.774. Na sub-região da África Ocidental, onde se insere Cabo Verde, já foram contabilizados 102.516 casos, que resultaram em 4.891 mortos.

A nível mundial a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 585.000 mortes e infectou mais de 13,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.