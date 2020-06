São Vicente regista primeiro óbito associado a covid-19

Uma mulher de 92 anos, infectada com o novo coronavírus, morreu sexta-feira, ao final da tarde, na ilha de São Vicente, confirmou fonte oficial. Trata-se do primeiro óbito associado à infecção por SARS-CoV-2 confirmado no Mindelo.

A paciente estava internada no Hospital Baptista de Sousa e padecia de outras complicações de saúde. O diagnóstico positivo de infecção por coronavírus tinha sido anunciado a meio da semana, estando a decorrer o inquérito epidemiológico, conduzido pela Delegacia de Saúde local. Na manhã de ontem, Cabo Verde tinha registado um outro óbito, no caso, na ilha do Sal. Desta forma, sobe para dez o número de mortes por covid-19 em Cabo Verde, desde que em Março foi registado o primeiro caso da doença. Cabo Verde conta com 1027 casos confirmados, acumulados, de infecção por SARS-CoV-2, dos quais 455 são casos activos, 562 casos recuperados e nove óbitos. África ultrapassou, nas últimas 24 horas, a barreira dos 9.000 mortos, registando 9.098 (mais 242), isto em mais de 348 mil casos, segundo dados da Africa CDC. A nivel mundial, a pandemia já provocou mais de 497 mil mil mortes e infectou perto de 10 milhões de pessoas.

