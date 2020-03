São Nicolau: Delegado de Saúde não conhece casos de pessoas que tenham chegado de bote provenientes da Boa Vista

​O delegado de Saúde de São Nicolau afirma que o último registo de entrada de pessoas na ilha, por via marítima, provenientes da Boa Vista, data de 17 de Março, através da Cabo Verde Interilhas (CVI). O responsável sanitário não tem conhecido da chegada de botes com pessoas que tenham ‘furado’ a quarentena.

Élvio Pereira reage assim às informações que dão conta do transporte de pessoas de Boa Vista para São Nicolau, através de botes, depois de o governo ter colocado a ilha das dunas em quarentena, após confirmação do primeiro caso de infecção por coronavírus.

“Fomos alertados para esta possibilidade, já estivemos em contactos com as autoridades marítimas e outros responsáveis, estamos atentos e em sintonia sobre esta questão”, afirma à Rádio Morabeza.

A 13 e 17 de Março, dois grupos de pessoas, entre cabo-verdianos e estrangeiros, chegaram ao porto da ilha, através da CVI.

“Segundo a lista que temos (…) são 12 pessoas. Um grupo que veio dia 13 e outro no dia 17, sendo quatro cabo-verdianos, dos quais já localizámos três, e oito turistas, a maioria belgas, um de França e outro do Brasil”, indica.

“A lista já foi enviada para os hotéis e residenciais, estamos à espera que averigúem a lista e nos contactem para ver se ainda estão aqui na ilha, para que lhes possam ser dadas as orientações de prevenção, tal como será feito com os passageiros que vieram de Portugal e de outros países afectados, para que fiquem de quarentena em casa e sigam as orientações”, assegura.

Hoje de manha, questionado sobre este tema, durante a conferência de imprensa, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, afastou a ideia de que esteja a haver fuga de pessoas da Boa Vista em direcção a outras ilhas.

Entretanto, fontes das forças de segurança disseram ao Expresso das Ilhas que pelo menos um bote foi apreendido no Maio, quando transportava pessoas vindas da Boa Vista, violando a proibição em vigor.

A Boa Vista já registou três casos de coronavírus, todos importados. A ilha é, até agora, a única com casos confirmados.