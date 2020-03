Caso suspeito de coronavírus na Praia deu negativo

O indivíduo, de nacionalidade cabo-verdiana, com 61 anos, era proveniente da Suíça.

Através de comunicado, o governo explica que continua a aguardar a chegada de resultados dos demais casos suspeitos, depois das amostras terem sido enviadas para o Instituto Ricardo Jorge, de Portugal.

Nomeadamente, falta saber o resultado das análises laboratoriais ao alemão, de 76 anos, que se encontra na Boa Vista. Um outro cidadão estrangeiro, de nacionalidade francesa, de 59 anos, apresenta sintomas compatíveis com a doença e está em Ribeira Grande, Santo Antão.

Aguarda-se, também, o resultado do teste feito ao cabo-verdiano internado no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

De acordo com o Director Nacional de Saúde, Artur Correia, o país aguarda a chegada ao país de um kit técnico que permitirá efectuar localmente o despiste da doença, no laboratório do Instituto Nacional de Saúde Pública.

O Presidente da República apelou, esta sexta-feira, a que os cabo-verdianos sigam "rigorosamente" as recomendações das autoridades de saúde e evitem ser "contaminados" por quem não é especialista na matéria. Jorge Carlos Fonseca fez este apelo durante um encontro com a imprensa no palácio presidencial, "Se formos ouvir toda a gente, as conversas, os conselhos, as notícias, as novidades, as curas milagrosas...