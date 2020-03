Cabo-Verdiana com coronavírus internada em Itália

Uma cabo-verdiana residente em Roma, Itália, está internada num hospital local, infectada com o novo coronavírus, confirmou fonte familiar. O seu estado de saúde é estável.

A mulher, de 50 anos, está internada desde o dia 11, depois de ter apresentado sintomas compatíveis com a doença. Sujeita a teste de despiste, a cabo-verdiana soube no dia seguinte que estava infectada com o coronavírus responsável pela Covid-19.

De acordo com fonte familiar, ouvida pelo Expresso das Ilhas, a situação clínica da paciente é estável. A mesma fonte garante que a embaixada na capital italiana tem estado a acompanhar o caso.

Este é um momento para prudência, não para pânico Entretanto, o vírus está a propagar-se, o perigo aumenta e os nossos sistemas de saúde, economias e rotinas estão a ser severamente postos à prova. Os mais vulneráveis são os mais afectados, particularmente os mais idosos e aqueles com um historial clínico de risco, os que não têm acesso a cuidados de saúde de confiança, os que vivem em situação ou no limiar da pobreza.

Nas últimas 24 horas, o número total de casos em Itália subiu de 15.113 para 17.660, um aumento de cerca de 17%. O país é, neste momento, o local com mais casos activos (17.750), ultrapassando mesma a China, que continua a registar uma queda acentuada de novas infecções (mais 11, nas últimas 24 horas, com total de 80.824 infecções e 12.062 casos activos).

A OMS declarou a Europa como o novo epicentro da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2. À escala global, o número de infectados ultrapassou as 140 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios.

Caso suspeito de coronavírus na Praia deu negativo O Governo anunciou, ao início da manhã deste sábado, que as análises de despiste de coronavírus, ao caso suspeito, na Praia, deram negativo. O indivíduo, de nacionalidade cabo-verdiana, com 61 anos, era proveniente da Suíça.

Através de comunicado, o governo explica que continua a aguardar a chegada de resultados dos demais casos suspeitos, depois das amostras terem sido enviadas para o Instituto Ricardo Jorge, de Portugal. Aguarda-se, também, o resultado do teste feito ao cabo-verdiano internado no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.