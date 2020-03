Bispo do Mindelo pede "seriedade, serenidade e coragem" para enfrentar pandemia

​O bispo da Diocese do Mindelo, Ildo Fortes, apela aos fiéis a “seriedade, serenidade e coragem” para enfrentar a Covid-19 e apela a que estes estejam disponíveis para “alguns sacrifícios” no estilo de vida pessoal, para o “bem comum”.

Através de comunicado, apesar de lembrar que ainda não há casos da epidemia de coronavírus no arquipélago, Ildo Fortes afirma que “não se pode deixar de aprender” com o que aconteceu noutros países, onde o vírus está a provocar muitas vítimas.

De acordo com o prelado, deve-se agir desde já, para o bem de todos, lembrando que “cada um é chamado a fazer a própria parte” .

“A vida humana é sagrada e tem um grande valor aos olhos de Deus. Como cristãos, temos a obrigação moral ainda maior de a defender com todas as forças”, lê-se no comunicado.

O bispo do Mindelo também insta as famílias a tornarem-se “um recurso, força propulsora do sentido de responsabilidade, de solidariedade, de fortaleza e prudência, de compartilha e de ajuda recíproca na dificuldade”.

Para além disso, Ildo Fortes recomenda que nas eucaristias se omita o gesto do abraço da paz, que a “Sagrada Comunhão” seja recebida na mão (e não na boca) e que os sacerdotes tenham a devida precaução na proximidade do contacto físico na confissão e outros atendimentos pessoais.