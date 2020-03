Boa Vista com dois novos casos de coronavírus

A Boa Vista registou, nas últimas 24 horas dois novos casos confirmados de coronavírus, elevando assim para três o total de casos de Covid-19 na ilha e no país. Novo caso suspeito em São Vicente deu negativo.

Esta manhã, em conferência de imprensa, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, confirmou que dois novos casos suspeitos, na Boa Vista, deram positivo nos testes laboratoriais de despiste. Um homem inglês, de 56 anos - que viajou com o cidadão inglês de 62 anos, primeiro caso da doença em Cabo Verde - e uma cidadã holandesa, de 60 anos.

A turista holandesa estava instalada no hotel Riu Palace que, à semelhança do que tinha acontecido com o hotel onde estava o cidadão inglês de 62 anos e que foi o primeiro caso confirmado, foi colocado em quarentena pelas autoridades sanitárias cabo-verdianas.

Sobre o caso suspeito que surgiu, nas últimas horas, em São Vicente, as análises de despiste deram negativo, confirmou também o ministro da Saúde.

Também presente na conferência de imprensa, a par do Director Nacional de Saúde, e do ministro da Saúde esteve a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima.

Esta responsável aproveitou para frisar, uma vez mais, o apelo que tem sido feito pelas autoridades. "Nunca é demais reforçar as medidas de prevenção, porque a aposta tem de ser na prevenção para evitar a propagação do vírus e isto tem de ser uma atitude de toda a população", começou por dizer Maria da Luz Lima.

As medidas básica como a lavagem regular das mãos com água e sabão e utilizar álcool gel devem ser mantidas por toda a população cabo-verdiana tal como "evitar ao máximo levar as mãos à cara e aos olhos, porque a tendência involuntária que temos de levar as mãos à cara provocam um risco muito grande. Isso tem de ser evitado ao máximo. Temos de manter as mãos longe da cara o máximo possível e lavar as mãos sempre que possível ou usando álcool gel".

Muito importante também, destacou Maria da Luz Lima, é "que as superfícies de teclados e telemóveis sejam também limpas com uma toalha com desinfectante. Depois há os cuidados gerais que as pessoas devem tomar ao tossir e ao fazerem outra actividade. Especialmente as pessoas que estão doentes que não se devem aproximar de pessoas saudáveis".