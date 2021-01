COVID-19: Sobe para cinco, o número de óbitos registados este fim-de-semana

Cabo Verde registou este domingo três óbitos relacionados com a covid-19. As mortes ocorreram em São Vicente, São Salvador do Mundo e São Miguel.

Assim, somando-se os dois óbitos de ontem, este é um dos piores fins-de-semana desde o início da pandemia, com um total de cinco mortes em 48h. Hoje, foram também registados 75 novos casos de covid-19, a maior parte dos quais na Praia (34), que volta a liderar a tabela de diagnósticos diários positivos. Da capital, onde ontem não tinham sido diagnosticados novos casos, foram analisadas 284 amostras nas últimas 24h. Em São Vicente, apenas foram processadas 84 amostras, das quais 24 testaram positivo. Foram identificadas também infecções por SARS-CoV-2 em Santa Catarina (8), Ribeira Grande de Santiago (3), São Salvador do Mundo (3), Tarrafal de Santiago (2) e São Miguel (1). Entretanto, São Vicente regista também 41 recuperados, baixando assim para 233 os casos activos no concelho. Na Praia registaram-se 4 recuperados, com o número de activos a ultrapassar São Vicente - 235. Santa Catarina (Santiago) está em terceiro lugar em termos de município com mais casos activos, com 42, seguido de Ribeira Grande de Santo Antão com 30. Brava, Paúl e os dois concelhos de São Nicolau não têm, presentemente qualquer caso activo. Resumindo, do total de 655 resultados recebidos, somam-se 75 casos novos positivos e 64 recuperados (Praia 4, São Miguel 3, Mosteiros 7, Santa Catarina do Fogo 1, Porto Novo 3, São Vicente 41 e Maio 5) e 3 mortes. Com esta actualização, o país passa a contabilizar 647 casos ativos, 12710 casos recuperados, 127 óbitos, 3 óbitos por outras causas e 2 transferidos, perfazendo um total de 13489 casos positivos acumulados.

