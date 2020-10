Mais um óbito em Santiago e 159 casos novos no país

Cabo Verde ultrapassou a marca dos 7000 casos acumulados de COVID-19, de acordo com o boletim epidemiológico deste domingo. Há a assinalar mais uma morte relacionada com a infecçao do coronavírus causador da COVID-19: a 75ª, ocorrida em São Salvador do Mundo.

Além do óbito, o concelho do interior de Santiago regista 1 caso positivo. Os restantes 158, diagnosticados nas últimas 24h, estão divididos da seguinte forma: 75 na Praia (em 232 amostras processdas); 14 em Santa Catarina (entre 31 amostras); 3 em Santa Cruz (21 amostras); 2 em São Miguel (14 amostras); 3 em Ribeira Grande de Santiago (9 amostras), 2 em São Lourenço dos Órgaõs (4 amostras); 1 em São Domingos (em 1 amostra analisada). De Tarrafal de Santiago foram processadas 8 amostras, todas negativas para infecção. No Fogo, o vírus já chegou a todos os concelhos, mas não há casos a registar hoje nos Mosteiros. Em São Filipe registaram-se 13 casos (em 32 amostras processadas) e 6 em Santa Catarina (20 amostras). De São Vicente foram analisadas 142 amostras, tendo duas acusado infecção. Já no Sal, registam-se mais dois casos, em 7 amostras. Boa Vista parece estar com nova vaga: em 115 amostras, 35 testaram positivo. Foi processada também uma colheita de Ribeira Brava, São Nicolau, que teve resultado negativo. Resumindo, do total de 648 resultados recebidos, somam-se 159 casos novos positivos. Registam-se também 11 recuperados no país (Santa Catarina 4, São Vicente 4, Sal 1, Boa Vista 2). Com esta atualização, Cabo Verde passa a contabilizar 1014 casos ativos, 5981 casos recuperados, 75 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 7072 casos positivos acumulados.

