COVID-19: Menos casos, mais recuperados, mas também mais um óbito

O número de novos casos de infecção pelo novo coronavírus desceu em relação aos dias anteriores, tendo sido diagnosticados, nas últimas 24h, mais 27 casos. Registou-se porém mais um óbito, de um paciente de São Domingos, aumentando o número de mortes relacionadas com a COVID-19 no país para 34.

O óbito, que terá ocorrido na Praia, é de um paciente de São Domingo, que sofri de outras co-morbilidades e é registado no Boletim Epidemiológico de hoje nesse concelho.

O mesmo comunicado diário do Ministério da Saúde informa que de entre 324 amostras processadas nos laboratórios de virologia, foram diagnosticados 27 novos casos de COVID-19. Quatro positivos são de amostras provenientes do Sal e as restantes de vários municípios de Santiago: 10 na Praia (o número mais baixo dos últimos dias), em 194 amostras analisadas; dois em São Domingos, correspondentes ao total de amostras processadas deste concelho; três em Ribeira Grande de Santiago, e um em Tarrafal.

Quase meia centena de pacientes, 48, foram considerados recuperados à luz dos novos critérios para decreto de alta: 21 na Praia; cinco em Ribeira Grande de Santiago; três em São Salvador do Mundo; um em Santa Cruz, um em São Lourenço dos Órgãos, três em Tarrafal e 14 no Sal.

Com a actualização deste sábado, 15 de Agosto, o país passa a contabilizar 825 casos activos de infecção pelo SARS-CoV-2, 2302 recuperados, 34 óbitos, dois pacientes ransferidos para os respectivos países de origem e um total de 3163 casos acumulados.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.

A pandemia da COVID-19 já provocou mais de 760.739 mil mortos e infectou mais de21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.