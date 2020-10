COVID-19: Um óbito e 114 casos

Praia continua a ter o maior número de casos e na Boa Vista os números voltam a crescer.

A Praia registou hoje 46 dos 114 novos casos de infecção por SARS-COV-2 o vírus que causa a COVID-19 sendo que a capital registou, também, mais um óbito.

Já na Boa Vista foram detectados mais 37 casos e aquela ilha tem, neste momento, 83 casos activos o que faz com que seja o segundo principal ponto de infecção a nível nacional superada apenas pela capital que regista, ao todo, 757 casos activos de COVID-19.

Os restantes casos reportados hoje no Boletim Oficial foram registados em São Domingos (2), Santa Catarina (9), São Salvador do Mundo (3), Tarrafal (2), Calheta de São Miguel (1), São Lourenço dos Órgãos e São Filipe registaram dois novos casos cada. No Paul foram encontrados quatro casos e São Vicente e Sal registaram três casos cada.

Com esta actualização do total de 561 resultados recebidos, somam-se 114 casos novos positivos e 53 recuperados (Praia 42, Ribeira Grande de Santiago 2, Santa Catarina 3, São Miguel 3, São Vicente 2, Boa Vista 1).

Cabo Verde conta com 1138 casos ativos, 6526 casos recuperados, 86 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 7752 casos positivos acumulados.

No boletim epidemiológico de hoje as autoridades voltam, uma vez mais, a apelar "para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19".