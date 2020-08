COVID-19: Mais um óbito na Praia

Faleceu hoje mais um paciente infectado pelo novo coronavírus. É a segunda morte registada este fim-de-semana e a 35ª relacionada com a COVID-19, em Cabo Verde.

O óbito, do paciente, sexagenário e que padecia de outras co-morbilidades, ocorreu na Praia. Ontem, recorde-se, faleceu no Hospital Central da Praia um paciente do concelho de São Domingos.

O Boletim epidemiológico de hoje assinala, além do óbito, o diagnóstico de 16 novos casos de infecção, entre 310 resultados das amostras processadas dos laboratórios de virologia ontem e hoje. No concelho da Praia, foram processadas 188 amostras, sendo que 14 acusaram positivo.

Foi analisada uma amostra de Santa Cruz, que também deu positivo, e duas de São Domingos, das quais uma testou positivo.

Todas as restantes amostras, de municípios de Santiago, mas também do Maio (1), São Nicolau (5) e São Vicente (105) apresentarm resultados negativos.

Além dos 16 novos casos, é de assinalar 15 altas: Santa Cruz 5, Santa Catarina 5, e Ribeira Grande de Santiago, também 5).

Com esta actualizaçao, o país passa a contabilizar 825 casos activos, 2317 recuperados, 35 óbitos, 2 transferências, e um total acumulados de 3179 casos de COVID-19.

O Ministério da Saúde endera sentidas condulências à família do malogrado, e reforça o apela para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a hiege das mãos, e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19