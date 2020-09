COVID-19: Um óbito e 94 positivos

Uma pessoa morreu hoje em Santa Catarina, vítima de COVID-19. Total de óbitos sobe para 44. Taxa de letalidade da COVID-19 em Cabo Verde é de 0,96%.

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, Artur Correia referiu que “lamentavelmente tivemos um óbito em Santa Catarina. Trata-se de uma senhora de 86 anos que tinha outras doenças associadas”.

Quanto ao elevado número de casos anunciados hoje, o Director Nacional de Saúde explicou que há um total de 66 amostras que “dizem respeito à semana passada”.

Fazendo uma comparação com o dia de ontem, o responsável referiu a existência de "mais dez casos activos”.

Domingos Teixeira, director do serviço de vigilância e resposta ás epidemias da Direcção Nacional de Saúde, questionado sobre a evolução da pandemia defendeu que os números “mostram alguma estabilização, mas não estamos seguros que estejamos perante uma estagnação. Não estou seguro que possamos dizer que vai haver um aumento ou diminuição” do número de casos. Já Artur Correia defendeu que há uma tendência “ligeiramente crescente” do número de casos.

Também a situação da Calheta de São Miguel foi abordada pelo Director Nacional de Saúde, com Artur Correia a defender que “de acordo com a vigilância que estamos a fazer vão surgir mais casos” no concelho.

O Director de Saúde responsabilizou os habitantes daquele concelho pelo aumento do número de casos. Conforme explicou, os casos estão a surgir na zona de Veneza “onde há uma maior concentração de pessoas e onde as pessoas estão a mostrar um afrouxamento das medidas restritivas”. “As pessoas, sendo contactos de um caso positivo, enquanto estão à espera dos resultados devem comportar-se como positivos e ficar em casa, com máscara, em isolamento”, reforçou.

Segundo o boletim epidemiológico de hoje foram registados 94 novos casos de COVID-19 em todo o país. Por outro lado, foram registadas 83 altas médicas (Praia 60, Santa Catarina 1, Santa Cruz 1, São Lourenço 3, Ribeira Grande de Santiago 2, S. Domingos 2, Tarrafal de Santiago 1, Mosteiros 1, Sal 2, Tarrafal de S. Nicolau 6, S. Vicente 4).

Praia com 45 casos, Calheta de São Miguel com 18 e Mosteiros com 13 foram os concelhos que registaram maior número de novas infecções.

“O país passa a contabilizar 529 casos activos, 4076 casos recuperados, 44 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 4651 casos positivos acumulados”, aponta o Ministério da Saúde através do boletim epidemiológico.