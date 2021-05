COVID-19: 180 casos e duas mortes

Abril foi o pior mês da pandemia com 51 mortos mas nos primeiros três dias de Maio já morreram oito pessoas.

A taxa de incidência da COVID-19 em Cabo Verde está em 684 casos por 100 mil habitantes, a taxa de letalidade está em 0,92% e o R(t) em 1,02, anunciou hoje o Director Nacional de Saúde, Jorge Barreto, na habitual conferência de imprensa sobre a evolução da doença em Cabo Verde.

As medidas de prevenção anunciadas pelo ajudaram a reduzir "consideravelmente a possibilidade de transmissão e, por consequência, os casos novos vão diminuindo. Mas ainda há pessoas susceptíveis e esperamos que haja mais pessoas que vão ter a infecção", explicou Jorge Barreto.

Quanto ao numero de novos casos, registados hoje pelas autoridades de saúde, Jorge Barreto anunciou mais duas mortes, uma na Praia e outra em São Vicente, e 180 novos casos num total de 963 amostras analisadas.

A Praia voltou a registar o maior número de casos com mais 67 infecções e um total de 1447 casos activos.

Sal e São Vicente, que têm sido os outros principais focos de infecção, registaram 13 e 31 novos casos respectivamente e têm agora 385 casos activos no caso do Sal e 323 no de São Vicente.

Em Santiago foram registadas infecções nos concelho de Ribeira Grande de Santiago (4), São Domingos (2), Santa Catarina (4), São Salvador do Mundo (1), São Miguel (4), Santa Cruz (6) e São Lourenço dos Órgãos (2).

Na Brava foram encontrados mais dois casos e em Santo Antão 16 (11 em Porto Novo e cinco na Ribeira Grande). Em São Nicolau o concelho da Ribeira Brava teve dois casos assim como o Tarrafal.

Na Boa Vista foram encontrados 17 casos e no Maio sete.

Cabo Verde, com esta actualização, tem actualmente 3058 casos activos e, desde Março do ano passado, já foram reportadas 226 mortes.