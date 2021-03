Mais 66 casos de COVID-19. Praia e Sal são os concelhos com mais casos novos

Num total de 677 amostras analisadas, foram hoje diagnosticados mais 66 casos de infecção pelo SARS-CoV-2. Praia soma mais 26 casos e no Sal foram registados 23 casos novos.

No concelho da Praia, onde foram realizados 328 testes e 6 pessoas tiveram alta, há neste momento 299 casos activos de COVID-19.

Segue-se o Sal, onde metade das 46 amostras testadas acusaram positivo e que registou 5 recuperados. A ilha tem actualmente 78 casos activos.

Em São Vicente, foram hoje diagnosticados 8 novos casos, 5 recuperados, e 28 casos activos. Também Santa Catarina, que hoje não registou nenhuma infecção entre as 8 amostras analisadas, tem 28 pacientes com doença "activa", menos 2 do que ontem.

A Ribeira Brava (São Nicolau) tem quase tantos casos activos como São Vicente e Santa Catarina: 25. O concelho registou hoje 3 casos novos e 11 recuperados.

Na Boa Vista não foram colhidas amostras, registando-se 2 altas e um total de 21 casos activos.

Sem novos casos nem novos recuperados, segue-se em termos de casos activos Ribeira Grande de Santo Antão, com 13 activos. Também não há alterações em Tarrafal de São Nicolau que continua com 9 casos.

Tarrafal (Santiago) registou hoje um novo caso, subindo assim para 6 o número de casos activos.

Em São Salvador do Mundo não foram feitos novos testes, nem há altas a assinalar. O concelho continua com 5 casos activos. O mesmo para Santa Cruz, que continua com 4 casos. O mesmo número de casos activos no Paul (4) com o diagnóstico positivo de 3 amostras, em 11 testadas.

São Domingos e São Miguel têm 2 casos activos, cada. Não há casos novos nem recuperados neste concelhos, mas é de assinalar que não foram testadas amostras de São Domingos.

Foi testada 1 amostra de Ribeira Grande (Santiago) que acusou positivo e, tendo em conta a alta registada, se tornou o único caso activo do concelho. O mesmo em Santa Catarina do Fogo: 1 amostra, 1 caso positivo, 1 recuperado o que resulta em 1 caso activo. Em São Lourenço dos Órgãos não foram feitos testes, nem há recuperados. O concelho mantém 1 caso activo.

Mosteiros, Brava, Porto Novo e Maio não têm casos activos. Destes três concelhos apenas foram testadas amostras em Porto Novo, 11, que testaram negativo.

Assim, no total, em 677 amostras analisadas, registam-se no país 66 novos casos e 33 recuperados. Cabo Verde tem actualmente 536 casos activos.

Soma ainda 15732 casos recuperados, 159 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 16440 casos positivos acumulados.