Mais 84 casos de COVID-19 e 83 recuperados no país

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas, mais 84 casos de COVID-19 e 83 recuperados, de acordo com o boletim epidemiológico.

Segundo o boletim epidemiológico, do total de 649 amostras analisadas, somam-se 84 casos novos positivos de COVID-19. Com esses novos casos, a taxa de positividade no país chega a 12,9 %.

Dos 84 novos casos, a ilha do Sal tem maior número de doentes por COVID-19 (32), segue a cidade da Praia com 14, São Vicente 10 e Boa Vista 9. Em termos absolutos a Praia conta com 581 casos activos e o Sal com 226 o que faz destas localidades os principais focos de infecção do país. São Vicente tem 118 casos.

Além desses concelhos, São Domingos teve hoje mais 5 novas infecções, Santa Catarina de Santiago 1, Santa Catarina do Fogo 1, Ribeira Grande Santo Antão 4, Paul 1, Porto Novo 1 e São Nicolau com 5, sendo 1 na Ribeira Brava e 4 em Tarrafal.

Hoje mais 83 pessoas tiveram alta, sendo Praia com 50, Santa Catarina 1, São Miguel 1, São Vicente 1, Sal 22, Tarrafal de São Nicolau 1 e Boa Vista 7.

Com esses dados, o país passa a contabilizar 1167 casos activos, 16670 casos recuperados, 173 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 18023 casos positivos acumulados.