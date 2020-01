São Vicente: Três crianças morrem em incêndio em casa de tambor

Três crianças morreram esta madrugada (1), na ilha de São Vicente, na sequência de um incêndio na sua habitação, na localidade de Pedra Rolada. Outras quatro pessoas estão hospitalizadas.

O incêndio terá sido provocado por uma vela, que terá feito explodir uma garrafa de gás, no interior da habitação, feita de chapa. As vítimas mortais tinham entre 3 e 6 anos, de acordo com fonte familiar.

Conforme relatos de testemunhas oculares, os factos terão ocorrido cerca das duas da madrugada. Os vizinhos tentaram socorrer os menores, mas sem sucesso.

“Quando demos conta, o lume já tinha saído para fora da casa. Demos tudo para tentar salvar as crianças mas já não foi possível. Entrei, tirei uma criança, quando tentei voltar aconteceu uma explosão”, relatou um vizinho à Rádio Morabeza.

As vítimas mortais eram primos. A mãe de uma das crianças, o padrasto e outras duas crianças, que também estavam no interior da 'casa de lata', encontram-se internados, por inalação de fumo e queimaduras.

A família ter-se-ia mudado para a habitação há poucos dias.