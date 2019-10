Corpo de recruta Igor Martins vai hoje a enterrar

O corpo do recruta Igor Patrick Martins chega hoje à cidade da Praia e será dado à terra esta tarde, às 15 horas.

Segundo fonte familiar, o corpo do militar que morreu na noite de sexta-feira no Hospital Baptista de Sousa, decorrente de várias paragens respiratórias, após sentir-se mal durante uma corrida militar, chega hoje à cidade da Praia.

A tenente e médica Alaíde Lima, disse ontem em conferência de imprensa no comando da 1ª Região Militar, em São Vicente, que o jovem de 21 anos participou de uma corrida de nove quilómetros na sexta-feira e que de acordo com o relato dos colegas, ele começou a sentir-se mal nas proximidades da fábrica de conservas Frescomar.

À chegada à porta de armas no Centro de Instrução Militar, em Morro Branco, Igor Patrick Martins perdeu a consciência.

Por volta das 08:00 o recruta foi levado à enfermaria do centro de instrução onde recebeu os primeiros-cuidados.

Conforme a médica, a partir das 20 horas Igor Patrick Martins iniciou com “quadro de paragens cardiorrespiratórias” e foi reanimado “várias vezes”, mas as 21:30 aconteceu a última paragem irreversível que levou ao óbito do jovem.

Igor Patrick Martins residia no bairro da Várzea, cidade da Praia, e ingressou no serviço militar na 2ª incorporação de 2019.